4日晚間在北京冬奧會開幕式上，一名身穿朝鮮族傳統服飾的大陸少女參與大陸五星國旗傳遞，在韓國引發巨大爭議。《環球時報》報導，在韓國大選臨近的背景下，各政治派別爭相秀強硬，指責中國「覬覦韓服文化」、「文化掠奪」，還要求政府向中國提出抗議。6日，正在訪華的韓國國會議長朴炳錫就此事表態，呼籲韓國民眾樹立文化自信。率領韓國政府代表團出席北京冬奧會的韓國文化體育觀光部長官黃熙5日表示，沒有打算就此事向中方提出抗議。

針對北京冬奧開幕式上的「韓服爭議」，《韓國日報》等一些媒體指責「中國試圖進行文化東北工程」。南韓執政黨、共同民主黨總統候選人李在明5日在個人社交媒體上稱，「不要貪圖（別國）文化，反對文化工程」。南韓在野黨、國民力量黨總統候選人尹錫悅稱，「高句麗和渤海國是韓國自豪燦爛的歷史，不是別人的」。該黨選舉委員會發言人黃圭煥還要求南韓政府向中方提出抗議。

面對南韓社會輿論炸鍋，南韓政府出面請民眾冷靜。據韓聯社報導，朴炳錫6日在北京以網路視訊連線方式與韓國駐京記者座談，稱已向中方轉達韓方對「韓服爭議」的關切。他說，韓服是韓國最具代表性的文化之一，沒有人會懷疑這一點，韓國人自己有必要對韓國文化感到自豪。而中國14億人口中，55個少數民族的人數達到1.2億左右，從這一觀點出發，需要對中國文化給予理解和尊重。他稱，（韓中兩國）需互相尊重對方的固有文化。此行中，他深切感受到有必要提高對多樣性的理解，全面開放文創內容市場是刻不容緩的課題。

韓國外交部官員6日也就此事表態稱，韓方持續向中方表明，有必要尊重對方固有文化並在尊重文化多樣性的基礎上增進相互理解的立場，今後也將一如既往地進行相應的努力。南韓文化體育觀光部長官黃熙5日就有關爭議表示，中方此舉意在表明朝鮮族是中國的少數民族，「但這可能引發韓中兩國之間誤解和誤會，令人惋惜」。

南韓國內關於北京冬奧會的「韓服爭議」也引發西方媒體關注。美聯社5日的報導稱，韓國政界人士表達怨恨的背景是，其公眾對「中國最近在互聯網上聲稱是韓國主要文化物品的起源地」很敏感，其中包括泡菜。

但一些韓國人認為，政客們是被誤導了。韓國青年正義黨黨首姜敏真5日在臉書上發文說，這位身穿韓服的中國女性可能是生活在中國的朝鮮族人的代表。「韓服不僅屬於我們，也屬於他們……他們也有權擁有自己的文化和服飾，得到國家的尊重」，「難道以後不准他們穿民族服飾嗎？」

韓國《中央日報》6日報導稱，姜敏真還批評一些韓國政治人物故意煽動對朝鮮族的厭惡心理，最具代表性的就是尹錫悅的所謂「外國人健康保險搭車論」。該論調聲稱「在韓外國人交的健康保險費太少，佔韓國人便宜」。因為在韓外國人中不少是中國朝鮮族人，該言論也被認為針對這一群體。

韓國國內也逐漸出現一些冷靜的聲音。韓國KBS電視台6日的報導稱，南韓網友之所以憤怒，是因為質疑「中國正在搞將韓服宣傳成本國文化的文化工程」，但這根本不是事實，開幕式的實況轉播中，中國媒體沒有說過任何「韓服是中國固有的」的話。韓國網民憤怒的長鼓場面，也是中國少數民族身穿民族服裝慶祝的場景。

《韓民族新聞》6日發文稱，作為和平象徵的北京冬奧會開幕還不到一天，韓服就在南韓網上成為爭論焦點。文化是因相互影響而豐富的，看到現在利用民眾反華情緒而對中國各種瘋狂言論傾瀉而出的韓國政壇，這令人產生時代倒退的感覺。「無論是執政黨還是在野黨，都在異口同聲拚命刺激民意，這似乎是一種相互嫌棄的競爭。韓國文化具有包容和多樣性，無須過度執念追求排他的所有權。」