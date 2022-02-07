新北市中和警分局秀山派出所於年節期間獲報，大勇街某停車場內有一老婦人忘記回家的路，警員劉立中、蔡博凱火速趕赴現場，透過平日與轄區里長互動的LINE群組請里長們協助辨認，順利協助婦人返家，與家人一起平安過春節。

警員到場後發現老婦人在停車場中徬徨無助，立即上前安撫並尋找蛛絲馬跡協助老婦人返家，無奈老婦人不記得自己姓名及住址，身上也無任何身分證明文件，返家之旅頓時陷入膠著，員警見氣溫寒冷因此將老婦人帶回派出所休息。

返所後員警持續清查近期失蹤人口資料並查看老婦人身上有無其他線索，赫然發現老婦人身上有數萬元現金，所幸熱心民眾即時報案，現金並無遺失，但遲遲無法辨識老婦人身分。

警員將老婦人的照片上傳派出所平日與轄區里長互動的LINE群組請里長們協助辨認，果然里長立即認出是里內某住戶的母親並協助聯絡家屬。老婦人的女兒接獲通知立即趕來派出所，表示除夕夜時全家大團圓包了大紅包給媽媽，沒想到隔天早上母親自己走出家門走失了，所幸警方及里長的協助讓金虎年的小插曲平安度過，老婦人及其家屬十分感謝員警跟里長的幫忙，深表感激。

中和警呼籲，應避免讓高齡者單獨外出，平常應多注意及關心其動向，千萬不要因為一時疏忽而發生憾事；亦可在隨身之物繡上姓名、聯繫電話等資料，或配帶足資辦識之項鍊、手鍊，以便警方或相關單位提供即時協助。