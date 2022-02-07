馬來西亞一名19歲正妹網紅Jing En去年才因與同齡的男網紅未婚懷孕，引發熱議，不過挺著7個多月身孕的Jing En，卻在大年初一（1日）宣布確診新冠肺炎，現在正住院治療的她，卻在IG限時動態指控，老鼠在病房亂跑：「這邊根本老鼠窩」，Jing En還曬出老鼠橫行的影片，她崩潰直呼：「我想回家，我一刻都不想再待下去了」。

19歲Jing En在大年初一證實確診新冠肺炎，所幸她腹中的胎兒沒有受到影響，雖然Jing En是孕婦，但她仍須強制在醫院隔離觀察，不過Jing En為母則強，她感性說：「我還有一個兒子在肚子裡陪我，只要他沒事就夠了」，未料，正住院治療的Jing En，今（7日）卻在IG發文指控，病房環境不佳、還有一群老鼠亂跑「這邊根本老鼠窩，我剛剛在睡覺，聽到有聲音，一開眼睛老鼠就在我眼前」，Jing En嚇到尖叫，她心有餘悸說：「我現在完全不敢睡覺、不敢躺」。

網紅Jing En驚曝，病房有老鼠亂跑。（圖／取材自Jing En Instagram）

Jing En還曬出老鼠橫行的影片，她崩潰寫下：「老鼠就在床頭跑來跑去，我要怎麼睡！誰不怕！我想回家，我一刻都不想再待下去了」，Jing En凌晨還直呼：「我要這樣一整晚坐到早上，不要叫我躺。我真的做不到，我怎樣都辛苦，坐也辛苦、躺我也怕」。

Jing En直喊想回家。（圖／取材自Jing En Instagram）

不少人就留言問Jing En病房與醫院的狀況，對此，她則透露：「我一開始就是去私人醫院，私人醫院器材不齊全，我才被推薦來政府的。這裡真的是環境問題，護士和醫生服務都不差」，而Jing En事後則發文提到，護士為她更換床位，也換了新的床，不過Jing En仍直呼，她還是很想回家。

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