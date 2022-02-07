警方就近安頓老翁在民宿休息，寒夜及時送暖獲得好評。（警方提供）

高齡97歲周姓老翁隨家人、朋友從台灣來到金門，第1天就因為與房東聯繫出差錯，而無法當日進住租屋處，獨自坐輪椅帶著行李在金門城迴向殿外逗留，所幸碰到好心員警自掏腰包就近安置民宿過夜，才會在不到10度低溫下流落偏鄉野外，警方寒夜及時送暖也獲得好評。

金門自1992年解嚴以後，不少台籍民眾跨海謀生，近10餘年更有不少人看好金門福利好，舉家搬遷落籍當地成為新金門人，期間警方也處理多起舉目無親，夜宿車站、小廟或公園涼亭的個案，但這種「人瑞級」的高齡老人還是第1次碰到。

警方說明，縣警局110報案中心於昨(6)日19時許接獲報案，獲悉有1名坐輪椅的老人攜帶大量行李在迴向殿外停留，疑為迷途遭丟包的老人。金城分局金城派出所員警黃延坤、鍾楷博等人趕至，現場僅見老翁隻身1人，地上並留有大批行李。

警方關心詢問，得知該名周姓老人已高齡97歲，昨天中午與60餘歲妻子及友人共3人從台北搭機到金門，準備在金門工作和生活。事先，他們已在金門城附近租得住處，但依門牌號碼尋至，卻發現大門深鎖，不得其門而入。

警方趕緊聯繫房東，才知道他與房客溝通出錯，雙方認知有一些落差，導致他人在台灣過年，根本不知房客昨天會搭機來到，所以才讓老人家無處落腳安頓。

警方現場進一步聯繫周翁妻子，對方則表示她人在金湖鎮處理事情，稍晚會回金城鎮接他離開，不須警方協助。但2名處理員警考量金門入夜不到10度，擔心天寒地凍恐讓老人發生意外，自掏腰包將他先行安置在附近民宿休息，並通知周妻儘速到民宿會合照顧。

警方今早再到民宿了解，確認周翁一家人已離開民宿，自行尋找租屋住處，才真正鬆了一口氣。金城分局長林英煌聞訊，也肯定同仁即時發揮愛心，完成1樁很有溫度的特別任務。