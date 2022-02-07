今年因疫情縮小規模，取消表演等活動項目，但為維繫地方產業行銷，農會2月19、20日在南19線牛蒡工場旁舉辦拔蘿蔔體驗。（將軍區農會提供／張毓翎台南傳真）

台南市將軍區有「胡蘿蔔的故鄉」之稱，每年2月至3月為產季，受到新冠肺炎疫情影響，擔心衝擊外銷，總種植面積減少1成，近日氣候穩定，每分地的產量穩定，收購價與去年一致每台斤3.2元。將軍區農會將於2月19、20日舉辦拔蘿蔔活動，邀請大小朋友「食在地、享當季」。

將軍區農會推廣部主任黃世昌表示，將軍是國產胡蘿蔔的大宗產地，每年種植面積約250公頃，年產量達1萬5000公噸，每年9月下旬為播種期，隔年2月開始採收，以內銷和外銷日本、香港為主，去年盤商憂心疫情影響外銷量，與農民契作的面積整體少1成。

黃世昌提到，2年前，將軍胡蘿蔔在採收前突然下了一場大雨，造成胡蘿蔔田淹大水，不耐泡水的胡蘿蔔，幾乎全數陣亡，農民損失慘重，最後是靠政府的現金災害救助度難關，所幸今年截至目前採收期風調雨順，每分地的出產量1萬台斤，與去年不相上下，收購價也穩定。

農友黃萬預說，去年9、10月因為雨水少，稍微影響胡蘿蔔的出芽率，不過這幾天採收期天氣好，產量和品質都相當不錯，且值得一提的是，近年來小家庭當道，像是香港的外銷市場就比較偏愛規格較小條的胡蘿蔔，盤商收購意願也大多都會比較高。

每逢將軍胡蘿蔔產季，農會舉辦胡蘿蔔產業文化活動，今年因疫情縮小規模，取消表演等活動項目，但為維繫地方產業行銷，農會2月19、20日在南19線牛蒡工場旁舉辦拔蘿蔔體驗，開放現場報名，會場還有胡蘿蔔汁、饅頭等農特產品販售，推廣在地好滋味。