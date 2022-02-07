嵌入式非揮發性記憶體矽智財（eNVM IP）供應商力旺及子公司熵碼科技（PUFsecurity），作為掌握物理不可複製功能（PUF）之領先技術的晶片安全解決方案提供商，推出了新一代PUFrt硬件信任根IP，打造能滿足未來雲端應用及各類尖端運算安全需求的解決方案。

隨著人們越來越關注晶片層級的安全性，讓作為安全操作基礎的硬件信任根在晶片設計裡成為不可或缺的元素。而新一代的需求更是須將其數據保護的範圍，從靜態數據（data-at-rest）和傳輸中數據（data-in-transit）進一步擴展到正在使用中的數據（data-in-use）。

此外，當今科技對雲技術的依賴使得機密運算成為必然的趨勢，讓所有應用程序隨時都在安全執行的環境下。此過程從安全啟動程序開始，緊接著是根密鑰的保護和第二級安全啟動程序碼存儲，意即韌體從啟動的那一刻起就得到驗證，建立起信任鏈。

熵碼科技集成了力旺電子的安全OTP（一次性可編程記憶體）和量子穿隧PUF開發硬件信任根PUFrt，並配置經過認證的防篡改功能，以實現高度可靠的雙重防護。PUFrt整合了安全存儲、根密鑰生成和經過驗證的高質量靜態隨機數（PUF）及動態隨機數（TRNG）等功能以實現系統內的安全操作，其靈活的存儲容量配置能滿足從單純的密鑰存儲到全面的安全啟動程序代碼的各種使用場景。利用PUF的獨特性可為每個晶片創建獨一無二的身份識別證，並可作為硬件級別的根密鑰，不但為儲存在晶片中的數據進行個別加密強化靜態數據的安全保障，更能為客戶簡化密鑰配置步驟，降低成本。