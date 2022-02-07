厄瓜多外貿部長普拉多（Julio Jose Prado）周日表示，厄瓜多預期與中國達成的貿易協議後，兩國之間的貿易額將增長約35%，但他強調厄瓜多也將設法保護部分本地產業。

在厄瓜多總統拉索（Guillermo Lasso）於中國進行國是訪問期間，兩國在上周六宣布將致力於今年底前達成雙邊貿易協議。

過去十年間，中國已經成為厄瓜多最大的金主，提供的數百萬美元長期信貸資金都與原油移交、龐大的水力發電和礦場投資有關。

對厄瓜多這個南美洲國家而言，中國也是蝦子和香蕉等產品的主要買家，以及其主要的進口國。

厄瓜多外貿部長普拉多陪同總統拉索出訪中國，他在北京接受路透社訪問時表示，與中國的貿易額將比現在至少增加30%至35%，這是一項大規模的貿易協議，將涵蓋智慧財產權、公共採購和商業防禦措施。

普拉多並表示，儘管厄瓜多尋求將出口中國之產品關稅降至最低，但也將設法保護本地產業，包括對進口競爭敏感的鋼鐵、紡織、製鞋和組裝產業。

根據厄瓜多央行數據，2021年1月至11月，厄瓜多對中國的非石油出口總額達到約28億美元，而進口總額約為39.6億美元。厄瓜多對中國的石油出口則與債務償還有關，該國總統拉索正尋求重新進行協商。

普拉多並表示，厄瓜多也計畫在今年與墨西哥、韓國和多明尼加簽署貿易協議，同時也將尋求與美國達成貿易協議。