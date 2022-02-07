由於中國大陸同業積極搶市，韓國三大電動車(EV)電池業者的全球市占率，2021年降至約30%。

根據調研單位SNE Research數據，韓國元月底剛掛牌的LG Energy Solution(LGES)、SK Innovation以及三星SDI，2021全年電池市占為30.4%，年減4.3個百分點。

福特、特斯拉以及福斯提供EV電池的LGES，連續兩年全球維持第二位，但其市占卻下滑3.1%至20.3%。SK Innovation的電池製造部門SK On以5.6%市占率排名全球第五名，年增0.1個百分點。至於三星SDI，市占年減1.3個百分點至4.5%，全球排名也下降一位至第六。

受惠於中國電動車市場蓬勃發展，中國大陸寧德時代，以32.6%市占率穩居龍頭寶座，年增8個百分點。同時，寧德時代從2017年以來，便一直是電動車電池的全球市占第一。

日本Panasonic以12.2%市占率位居第三，第四名是中國大陸的比亞迪，市占為8.8%。

SNE Research指出，2021年全球EV電池市場在中國大陸帶領下持續成長，韓國電池製造業者應會感受到不少壓力。此報告表示，2021年全球EV電池累計使用量達296.8 GWh，年增兩倍左右。