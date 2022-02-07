冬天氣溫忽冷忽熱，很多人常常不知道該怎麼穿衣服，更令人困擾的是，有時候大人覺得冷，小孩卻喊熱，到底該以誰為準？醫師解答，其實天冷時穿對「三件衣服」就夠，至於小孩穿得夠不夠暖，摸一個部位便知道。

兒科專科醫師陳映庄在粉專表示，由於小孩的代謝和活動量比大人高很多，所以他們喊熱的時候通常是真的熱，但同時間若大人覺得冷，則是因為年紀大了，或身體比較虛，穿衣時要達到有效保暖，有下列3大重點。

1. 內層：挑選輕薄排汗、透氣親膚的內衣、排汗衣或發熱衣。

2. 中層(保暖層)：選選擇有點厚度的衣服，例如毛衣或羽絨背心。

3. 外層：防風、防水和輕薄的外套。

陳映庄強調，只要最外層防風、防水，裡面透氣、好穿脫，這樣搭配三件就夠，注意不要悶出汗就對了，否則更容易感冒，進入室內再一層一層脫掉，並視狀況增減。

當無法預測天氣時，小兒科醫師巫漢盟在粉專建議，可以先跟著大人穿，爸媽穿幾件、孩子就穿幾件，若不曉得孩子到底穿得夠不夠暖，可以用手觸摸孩子頸背感受溫度，若有微溫就代表剛剛好。