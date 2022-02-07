高齡82歲的高雄市鍾姓老翁在台76線東西向快速道路上逆向行駛，所幸未釀傷亡，國道警方昨晚接獲通報後，偕同鹿港分局員警、高公局防撞車，合力將人和車護送下交流道，並由警方開單舉發違規。（國道警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

八旬翁自駕150公里遊彰化 竟逆向險與王惠美座車擦撞

高雄市美濃區82歲鍾姓老翁，6日一早瞞著家人偷偷溜出門兜風，他獨自一人開著車從美濃到彰化玩，晚間準備返家時卻疑似太過勞累迷航，傻傻誤信導航，從台76線東西向鹿港、埔鹽段平面道路逆向上快速道路，還險些與彰化縣長王惠美座車擦撞，國道警方獲報，與鹿港分局警方合力攔停老翁，引導下交流道後才結束這場暗夜驚魂。

根據了解，昨天一早82歲的鍾姓老翁獨自從高雄開車北上，直至晚間9點多要返回南部時卻迷路了，跟著導航指示逆向行駛在台76線東西向平面道路上，因當時一路沒車，老翁並未意識到自己逆向開上埔鹽交流道出口匝道，車速並不慢。

老翁直到開上高架快速道路後，一路行駛在西向的內車道，車流也不多，等到發現所有的車都與他反方向，才意識到自己可能逆向，才逐漸放慢車速。

當時彰化縣長王惠美剛跑完行程準備返回鹿港，她的座車還險些撞上老翁的車，幸好雙方車速都不快，即時閃過，車上隨行人員嚇出一身冷汗，隨即通報國道警方處理。

鹿港分局指出，當時有一輛自員林返回鹿港分局的警備隊巡邏車，也在半途中看見該輛逆向車，趕緊停在老翁前方，等候國道警方與防撞車到場，高齡82歲的老翁看來有些嚇壞，由員警協助代駕，開下福興交流道停在彰水路萬豐橋下。

瞞著家人開了150多公里到中部遊玩，竟還在快速道路上逆向行駛3.5公里，老翁擔心挨罵，堅持不願警方通知家人；警方不放心老翁連夜開車返回高雄，經勸導後，老翁同意由警方尋找住宿旅館，今天再開車返家。

國道第三警察大隊交通組長張弘杰表示，昨天晚間9點03分接獲彰化縣110轉報有車輛在台76線東西向上逆向行駛，不久後由中興分隊派出巡邏車，與鹿港分局警備隊巡邏車合力在西向14.6公里處攔停。

張弘杰表示，經詢問得知鍾姓老翁獨自從高雄北上，當時迷路了加上夜晚視線不好，又誤信導航才會誤闖逆向，國道警方依依據《道路交通管理處罰條例》第33條1項7款規定製單舉發。