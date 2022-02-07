石油、銀行、電訊股力挽狂瀾 恒生指數收漲6點 16:392022/02/07 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股7日小幅開高36點後，受到科技網路股拖累，大盤隨後曾經下跌近200點，但在石油、銀行、電訊股力挽狂瀾下，恒生指數最終收報24579點，微漲6點，成交1153億港元。 個股表現上，阿里巴巴 逆市重跌逾4％，三桶油（中石油、中海油、中石化）、中資電訊股表現強勢，中海油大漲逾4％；中石油、中國移動、中國電信上漲3％；四大陸銀股價上漲逾1％。 金虎年公股銀開工 銀行董總看準國際升息商機 資金爆匯回潮 銀行搶搭財管商機 #中石化 #電訊 #銀行 #力挽狂瀾 #恒生指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黑天鵝環伺 展望中國前景－價格具吸引力 國際投行喊超配A股 04:102022/01/31 產業特刊 境外資金匯回狂潮 銀行搶搭財管商機 16:502022/02/06 財經 台新銀全方位收款工具屢獲佳績 頭家收付好放心 15:032022/02/07 財經 Omicron攪局 華爾街銀行甩不掉遠距辦公 10:112022/01/30 國際 虎年明星產業－金融股評價升 兩利多發威 04:102022/02/06 產業特刊 疫情翻轉支付習慣 Visa點出2022五大趨勢 04:102022/02/07 投資理財 安卓用戶快砍！這款APP能入侵銀行帳戶 盜光你的錢 10:022022/02/05 科技 台新手付App 奪數位銀行家「最佳商戶收款解決方案獎」 16:382022/02/07 財經 解涷大陸銀行卡 金門縣府協調廈門銀行遠端諮詢服務 14:412022/02/06 生活 對抗傳統銀行 金融科技新創推新品 04:102022/02/06 全球財經 母女檔年前投資想發財奔銀行匯美金 警查出貓膩逼打退堂鼓 14:062022/02/04 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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