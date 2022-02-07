港股7日小幅開高36點後，受到科技網路股拖累，大盤隨後曾經下跌近200點，但在石油、銀行、電訊股力挽狂瀾下，恒生指數最終收報24579點，微漲6點，成交1153億港元。

個股表現上，阿里巴巴 逆市重跌逾4％，三桶油（中石油、中海油、中石化）、中資電訊股表現強勢，中海油大漲逾4％；中石油、中國移動、中國電信上漲3％；四大陸銀股價上漲逾1％。