童星出身的楊冪，長大後繼續就讀戲劇科班，好演技加上亮眼外型，讓她從小紅到大，一路成為當今的「流量女王」，她也因為拍戲而邂逅男星劉愷威，2014年兩人結婚，但楊冪卻在2018年離婚成了單親媽，恢復單身4年的她，近日再披白紗，狀態好到出奇，精緻臉龐配上火辣身材，讓網友直呼楊冪宛若仙女下凡。

今年35歲的楊冪，即便離婚也沒能衝擊她的高人氣，於演技及外型上，她無疑都處於全盛時期，戲約、代言從沒斷過，是各大廠商心目中最能帶動買氣的寵兒，而事業如此成功的楊冪，相對在感情上運氣差了一點，但日前楊冪受訪，卻表示「天天期待愛情」，但不願刻意追求，就怕愛情走味，在感情路上，顯得相當勇敢堅強。

楊冪穿上全球唯一件設計師婚紗，展現零贅肉火辣身材。(取材自嘉行楊冪工作室微博)

斷開婚姻4年，近日楊冪工作室曬出她的全新系列照，她驚喜再披白紗，這件美麗的華服是全球唯一一件，採兩件式中空設計，上身是平口小可愛設計，搭配拖尾裙襬，她的一頭黑色長髮上了大捲後輕鬆放下，整體簡約卻不失高貴感，畫面極美，讓人捨不得移開目光。

楊冪為了網路視聽盛典再披白紗，這件華服可來頭不小，出自黎巴嫩婚紗龍頭品牌，品牌設計師為楊冪量身設計這款禮服，因此全球只有一件，雖然版型簡約，但上頭手工細細縫上雪花珠飾，加上長長的裙擺，非常夢幻，而兩截式設計，讓楊冪的身材無所遁形，而女神不愧是女神，展現讓人稱羨的「零贅肉」又有料的魔鬼身材，美照一出引起網友熱烈關注，不少人覺得，楊冪再穿白紗，比起8年前在峇里島大婚時更美了。