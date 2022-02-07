防範春節期間群聚及出遊所產生的Omicron感染風險，永豐金控表示，已於農曆春節前配發快篩劑予全體員工，鼓勵員工於今日(2／7)返回職場前進行快篩，快篩陰性才返回工作崗位，目前員工回報快篩結果皆為陰性。

永豐金控表示，基於分散染疫風險，繼1月17日起先針對員工居住疫情熱區(桃園地區)以及同住家人自海外返台者進行居家辦公後，即日起部分總行員工採居家上班，總計目前銀行居家上班比例為19.5％、證券為30％，分行及分公司則兼顧營運不中斷及業務推動，全員上班。

永豐銀行永康分行確診同仁回報復原狀況良好、其他同仁則須居家隔離至2月9日、另自主健康管理至2月16日，銀行已派鄰近單位同仁支援，今天開始恢復正常營運。

永豐金控因應本次Omicron本土疫情，農曆春節前即啟動相關防疫措施，金控與各子公司辦公大樓已恢復門禁管制，謝絕外賓、訪客進入；目前全台永豐銀行分行、永豐金證券分公司等營業單位除既有醫療口罩、面罩及隔板等防護外，也加配手套等防疫物資防杜感染風險，各營業據點持續加強清消，增配防疫物資，相關防疫措施也會持續因應疫情發展機動調整。