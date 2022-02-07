嘉義市國中小集中式特教班居家學習百寶盒，教材多元化，有在地元素。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市國中小學校11日開學，嘉義市政府教育處因應疫情瞬息萬變，預先備妥115份國中小集中式特教班居家學習百寶盒，國中45份、國小70份，還有「計步器」這項法寶，一旦疫情嚴峻到需要停課，特教生可利用百寶盒在家學習。

市府教育處表示，國小居家學習百寶盒的學習材料包，涵蓋各學習領域，有基礎版、進階版，依學生程度選用，如「釣魚趣」結合數字算法及手部訓練。

「大『嘉』一起疊杯『趣』」提供16種學習活動；「軟球動動樂」結合健康與體育、數學與語文的活動，這些材料提供多元適性學習，拓展親子互動的模式與機會。

國中居家學習百寶盒的內容以「嘉義我最行」為主題，分別設計「嘉義火車站」、「國定古蹟嘉義城隍廟」、「嘉義雞肉飯」、「我會寄送明信片」4個學習材料，匯整語文、數學、藝文、健體、綜合、特需及在地性等領域及特色，且老師發現特教生喜歡用「計步器」，因而在百寶盒裡特別附有計步器。

市長黃敏惠表示，疫情多變化，防疫是一場長期抗戰，居家學習百寶箱都是特教輔導團老師針對特教班學生的特質與需求，特別設計製作的學習材料，以因應疫情萬一有變化，才能讓特殊生停課不停學。

市府教育處長林立生指出，集中式特教班學生大多數是中重度障礙生，或因學習能力、或無法線上學習，因此特教輔導團老師以特教新課綱為主軸，分組合作，設計製作使用手冊、學習單及教具，以居家學習百寶盒送給學生，讓家長能按使用手冊與孩子做親子共學。