縣市長選戰將在年底開打，各政黨也都積極在布局當中，而六都之一的高雄市，也是各界關注的焦點之一。民進黨台北市議員王世堅表示，若台北市長柯文哲參選高雄市長，得票可能會很低；同時，他也以同事的身分，勸國民黨台北市議員羅智強繼續留在台北市議會，若到高雄參選，可能有如「飛蛾撲火」。

王世堅今天(7日)在政論節目《新聞大白話》中表示，柯文哲去選高雄非常危險。他認為，民調顯示，高雄市長陳其邁和柯文哲的支持度是50%比31%，但若柯真的參選，31%的數字現在大概是預估值中最高的，「一定會更低，會低到搞不好個位數」。因為這幾年來，柯文哲揶揄台灣價值，動不動把台灣價值拿來開玩笑，高雄市民一定會在這點上對他施以懲罰。

王世堅指出，羅智強精神可嘉、意志力堅定，但他如果去高雄選，這像是飛蛾撲火。王世堅坦言，羅智強在議會的表現很好，自己和他同事一場，希望規勸他繼續在台北市效力，這對他個人的政治選擇而言，才是最好的。

王世堅還說，陳其邁確實很強，但對那些動不動要造神的言論非常厭惡和反對。針對高雄市議員的選情，王世堅直言，參選議員要有基本格調，不要講一些不倫不類的話，若是為高雄、為陳其邁好，應該是來幫忙，不是來幫閒，選議員要憑自己，不是靠依附、吹捧市長，這樣當事人會厭惡，希望這樣言論不要再出現，「要有基本格調，不然選什麼議員呢？」