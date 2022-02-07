三星電子結合永續發展與技術創新，賦予海洋塑膠廢棄物新生命，轉化為Galaxy裝置的新型製造原料。此項以流向海洋的廢棄漁網製成的材料，為三星電子Galaxy for the Planet永續發展願景之一大邁進，進一步實現最小化環境足跡的目標，協助Galaxy社群培養綠色永續的生活型態。

三星電子積極投入綠色行動，並以2月9日Unpacked發表的新款Galaxy裝置打頭陣，將改造後的海廢塑膠作為未來所有產品線的製造原料。這些裝置將體現三星電子擴大使用其它環保材料，並逐步淘汰一次性塑膠的綠色理念，諸如回收利用的消費後材料（PCM）和再生紙。透過此綠色轉型，未來Galaxy技術將展現卓越的產品設計，並持續針對環境創造正面影響力。

當人們一想到「流向海洋的廢塑膠」，腦海中可能會浮現於海面上載浮載沉的空寶特瓶或是購物袋，然而，人們往往會忽略更大的潛在威脅－每年被遺棄和丟棄的64萬噸漁網。這些廢棄漁網正以驚人的速度，破壞環境的平衡。而收集與重複利用這些漁網，是維持海洋潔淨、同時保護地球與人類未來的重要起點。

三星電子不遺餘力地突破行動技術疆界，如今亦將此理念實踐於永續經營。三星電子藉由賦予廢棄漁網新生命，成功將危險海廢再利用，以此創意解決方案，展現三星如何事半功倍地守護珍貴的地球資源。

三星電子致力解決海洋塑膠污染，不僅為環境創造正面影響，亦造福廣大Galaxy用戶的生活。三星電子落實環保行動，此新技術的大躍進，是為後代子孫保護地球的一項重要建樹。海洋塑膠廢棄物的改造再利用，僅是解決氣候危機的第一階段任務，三星電子未來更將藉由大規模的創新和開放式合作，發掘更多綠色解決方案。