中油自7日凌晨零時起配合政府再次調降汽、柴油貨物稅，國內汽、柴油每公升各再調降1.1元及0.5元，中油發言人張瑞宗表示，由於昨晚深夜11點多才定案，有部份加油站無法及時於凌晨零時調降零售價格，可能略有遲延，7日凌晨零時到一時加油的消費者要特別留意，若是加油站當時未及時降價，可以辦理退差價。

中油表示，調整後汽、柴油參考零售價分別為92無鉛汽油每公升28.7元、95無鉛汽油每公升30.2元、98無鉛汽油每公升32.2元、超級柴油每公升26.0元。

行政院為穩定民生物價，自7日起再調降汽、柴油貨物稅每公升1元及0.5元，並實施至4月30日止。台灣中油表示，依浮動油價機制計算，並配合春節「上漲不調、下跌調」方案，95無鉛汽油、超級柴油每公升原應各維持為31.3元及26.5元，惟配合政府再調降汽、柴油貨物稅，本日汽、柴油直接再調降1.1元及0.5元，調降後95無鉛汽油、超級柴油每公升各為30.2元及26.0元。

台灣中油表示，今日零時價格調整期間，民眾如以調價前之牌價加油，請持「原發票回原加油站」辦理退差價事宜，或撥打1912客服專線洽詢。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。