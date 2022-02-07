本土疫情穩定，台北市長柯文哲7日分析，出門看大家都有戴口罩、保持社交距離，加上疫苗覆蓋率夠，就算每天40幾個從國外攻進來，偶爾破口進入社區但都傳不太開，1月到現在感染幾百個人，被判中重度症狀的只有1人，也沒有死亡案例。

柯文哲今午主持防疫記者會指出，春節結束，居家檢疫人數就掉下來，今境外移入還有47例，坦白講覺得很奇怪，如果真的是9成打過2劑疫苗、2天內PCR陰性，每天都40幾個境外移入確診，就以他的知識覺得怪怪的，時間拖久了偶爾還是會有破口。

不過，柯文哲也表示，這1個月疫情發展，不管高雄、桃園有一些破口，但數量不會快速上升，他認為打疫苗還是有效，7、8成的人都已經打疫苗，就算有社區感染也傳不太開，每天大概就10個、10個悶燒。

柯文哲說，另外國人滿聽話的，出門看大家都戴口罩、保持社交距離，加上疫苗覆蓋率夠，就算每天40幾個從國外攻進來，偶爾破口進到社區但都傳不太開，1月到現在感染幾百個，被判中重度症狀的只有1人，也沒有死亡案例。

此外，柯文哲強調，開工了，有企業要求快篩後才可以上工，他認為應該是有症狀才快篩，以過去半年多來的經驗，有症狀快篩陽性，大概PCR陽性率就高，沒有症狀快篩陽，PCR也不一定陽性。

柯文哲說，用合理的態度面對疫情，若有症狀就去買快篩劑，北市輔導369家診所每家發100支快篩劑，另成立專線（02）23753782，快篩是陽性的話，就打專線求助，市府會派防疫計程車接送至醫院，若沒辦法自己快篩，也可前往北市7個篩檢站篩檢，確定不是陽性再進行其他的醫療治療。