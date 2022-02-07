北市微解封順序？　柯文哲：與民生經濟無關的先放

本土疫情趨於穩定，台北市長柯文哲7日談及北市微解封議題時表示，要觀察一個禮拜，OK的話從人流管制慢慢放鬆，跟民生經濟無關的先慢慢放，因為當時跟民生經濟沒有關的先縮，至於怎麼放，觀察到禮拜五。
柯文哲說，台灣不是世界上最先進的國家，其他國家走在我們前面，像丹麥完全不管制，還有很多國家，他看到報表嚇到，上禮拜美國死了1萬8千人因為新冠肺炎，很多國家走在我們前面，且戰且走。
柯文哲指出，全國防疫歸全國考慮，就北市來講，要觀察這個禮拜，有150萬回流人口，北市日間人口350萬，過年估計只有200萬，路上開車很好開，解封順序是這樣，跟民生經濟沒關的先慢慢放，因為當時跟民生經濟沒有關的先縮，至於怎麼放，觀察到禮拜五。
柯文哲坦言，禮拜六有台北燈節，都還不曉得是否如期舉行，原則上一定如期舉行，只是有疫情就限縮現場人數，「沒有問題就請大家明天去士林看花燈」，時到時擔當，禮拜六的事禮拜五煩惱。
對於柯文哲認為第三劑打滿微解封，指揮官陳時中認為，不能只看疫苗覆蓋率單項數據，柯文哲回應，要觀察一個禮拜，OK的話從人流管制慢慢放鬆，當時要過年，因為過年期間政府效能低一點，所以不是超前部署，就適當部署，解封過程的確不是只有看疫苗，但他對台灣人民有信心，「我們實在太乖了，說戴口罩就戴口罩，在美國叫老百姓戴口罩很困難」，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，大家做得不錯。
柯文哲說，打疫苗、準備藥物、公衛手段，公衛手段台灣做得不錯，的確不是只有看打疫苗，解封過程看情況慢慢解。
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