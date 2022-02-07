9天春節連假外來遊客眾多，疫情又持續拉警報，台東縣防疫消毒大隊持續在各共區域及熱門景點進行消毒；而各級學校即將開學，消毒大隊也將於2月11日開學前完成全縣高中職以下共220所學校消毒，落實校園防疫。此外，台東縣政府於春節期間安排5天在火車站及機場設置免費快篩服務，800位民眾使用，結果全數為陰性。

根據台東縣政府交通及觀光發展處統計，今年9天春節連假約有29萬輛車次入境台東縣，加上火車及飛機等交通工具，初估有近100萬人次進到台東，大量的人潮、車潮湧入，也可能讓病毒乘虛而入。

台東縣環保局指出，防疫消毒大隊在年節期間小年夜、大年初一、初四及7日的上班日，都不曾停歇消毒工作；緊接著面臨全縣高級中等以下學校及公立幼兒園開學，消毒大隊將在上班日後4天內完成全縣學校清潔消毒作業，以學生與教職員經常性接觸到的環境區域為主。

縣長饒慶鈴表示，年假期間外來遊客眾多，全縣特別加強例行性防疫消毒263處，讓縣民安心，防疫消毒大隊不論年前一周、年節期間、開學前夕，防疫從不間斷，感謝每位辛苦防疫大隊的隊員犧牲與家人團聚的時刻，保護自己與家人健康，也提醒民眾公共場所務必佩戴口罩、勤洗手做好自我防護。

此外，為避免疫情擴散，台東縣政府於春節期間安排5天在火車站及機場設置免費快篩服務，提供返鄉民眾自願性快篩，有800位民眾使用，結果全數為陰性。饒慶鈴感謝馬偕醫院、醫檢師公會支援人力及辛苦的衛生所人員等，犧牲假期為民服務，目前全台疫情仍嚴峻，防疫絕不能掉以輕心。