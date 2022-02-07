民生物價年前政府凍漲，年後漲價聲起，根據零售通路業者指出，確實收到衛生紙品牌通知調漲，有可能2月下旬調整價格，而超市龍頭全聯、家樂福量販暨超市等均強調，目前衛生紙不會調漲，且因應春節檔期仍有限量促銷價商品販售。

全聯強調，目前衛生紙不會調漲，另因應檔期還有促銷價，像10日前可麗舒抽取式衛生紙100抽促銷價112元，全台限量6萬包。

年前有衛生紙大廠宣佈年後調漲的產品包含紙品和潔品，其中抽取式衛生紙，漲幅平均約8％，而袖珍包衛生紙因長期未調整價格，此次漲幅最大，上漲幅度達兩成，潔品部分漲幅約5~8％；全聯強調，民生用品大部分都有全聯價8折起，且每兩週皆有檔期促銷，後續也會持續推出優惠檔期，搭配節令促銷。

愛買量販則指出，已收到廠商漲價通知，相關商品預計2月下旬可能會調整價格，至於調整幅度會依市場競爭幅度而定。

家樂福表示，針對單一業者或衛生紙的價格調整資訊，沒有進一步的訊息回覆，目前衛生紙都還是有相關的促銷，甚至有買一送一的優惠。