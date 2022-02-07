針對美國衆議院審議通過《2022年美國競爭法案》，大陸外交部發言人趙立堅今表示，該法案涉華內容充斥著冷戰思維和零和理念，就涉台、涉疆、涉港、涉藏等問題指手畫腳。談及中美貿易戰問題，他也直言，中美經貿關係的本質是互利共贏，貿易戰沒有贏家。

趙立堅7日在外交部例行記者會上指出，注意到美國國會衆議院通過所謂《2022年美國競爭法案》。該法案涉華內容充斥著冷戰思維和零和理念，詆毀中國發展道路和內外政策，鼓吹開展對華戰略競爭，就涉台、涉疆、涉港、涉藏等問題指手畫腳。中方對此堅決反對。

趙立堅直言，「我們多次說過，美國怎麽發展，怎麽提升自己的競爭力，那是美國自己的事。但美國不要拿中國說事，更不得以此爲藉口，干涉中國內政，損害中國利益。」這一法案再次暴露美方霸道、霸淩行徑，根本違背了當今世界求和平、謀發展、促合作的時代潮流和人心所向，最終只會損害美國自身的利益。

他還強調，美方應摒棄冷戰思維和零和理念，客觀理性看待中國和中美關係，刪除法案中涉華消極內容，停止審議推進該法案，停止損害中美關係和雙方在重要領域的合作。

此外，趙立堅說，中美經貿關係的本質是互利共贏，貿易戰沒有贏家。對於兩國經貿關係中出現的一些具體問題，雙方應本著相互尊重、平等協商的精神妥善加以解決。美方應與中方一道努力，推動中美經貿關係健康穩定發展。