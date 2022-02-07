高雄港引水人確診，雲林縣麥寮工業區麥寮工業港的引水人防疫措施引發民眾關注，7日麥寮工業區管理單位表示，麥寮工業港主要為貨船進出，與引水人接觸者不多，但為安全起見，會全力加強防疫措施，至於報關行、清潔人員登船，也都有穿防疫防護衣、定期快篩，確保萬無一失。

麥寮工業港目前約有10名引水人，主要工作是負責引導船隻安全進入港口靠岸，民眾對於引水人的印象是「專業與高薪」，不過最近高雄港引水人確診，引發麥寮鄉民對麥寮工業港引水人的關注，希望相關單位加強防疫，避免出現防疫破口。

麥寮工業區管理部表示，麥寮工業港由經濟部工業局主管，設有港口公司，疾管署也設置南區管制中心麥寮港辦事處，負責辦理出入港埠的船舶、人員、物品檢疫工作，以及港區的衛生防疫工作，工業區管理部則協助配合其各種相關管制工作，藉由層層負責，防堵疫情入侵。

工業區管理部說，引水人與報關行、清潔人員登船，須穿著防護衣、造冊列管，同時定期快篩，種種防疫工作，都是為了保護工業區上萬名員工與外包商，以及近5萬名麥寮鄉民。

工業局麥寮港小組組長曾琡芬指出，工業港主要是貨物進出，相較於商港，進出人員比較單純，但還是完全依照航港局的防疫規定，有嚴格的SOP，對於引水人等須登輪者，每星期都須進行快篩，再呈報給衛生單位。

雲林縣政府衛生局局長曾春美強調，除了協助麥寮工業港相關管理單位防疫，也持續協助工業區與港口的環境清消，從工業港內部到外圍，都有防疫作為，請麥寮鄉民不用過於擔心。