2022北京冬季奧運7日中華隊選手終於出場，由女將黃郁婷在女子1500公尺競速滑冰率先出賽，被安排在第1組的她，繳出2分00秒78成績，比她上屆平昌冬奧因失誤繳出的2分18秒84快了7秒多，算是水準演出，在參賽30名選手中暫居第12。

女子1500公尺競速滑冰共有15組、30名選手參賽，選手兩兩一組競速，「一戰定生死」根據完成的成績排出名次，黃郁婷被安排在第1組初賽，和英國選手史麥玎（Ellia Smeding）同組，黃郁婷以2分00秒78完成，比對手更快，不過後面出賽的選手實力也很堅強，前8組完成後，黃郁婷的成績只能排在第12。

俄羅斯選手拉蓮可娃（Evgenia Lalenkova）暫時以1分55秒74領先，地主中國大陸選手阿合娜爾阿達克（Ahenaer Adake）以1分58秒59暫居第3，能否為地主留下獎牌，還得看後面選手成績。