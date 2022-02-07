大陸國家郵政局7日發布監測數據顯示，今年春節期間（1月31日至2月6日），全大陸的郵政快遞業共攬收、投遞快遞包裹合計達到7.49億件，較去年農曆同期增長16％。觀察整體今年春節期間，全大陸的郵政快遞業運行情況總體安全穩定，郵政快遞服務業務量增幅較大。

據澎湃新聞報導，其中攬收快遞包裹4.2億件，與2019年、2020年、2021年農曆同期相比分別增長545％、338％、12.04％；投遞快遞包裹3.29億件，與2019年、2020年、2021年農曆同期相比分別增長645％、280％、21.6％。

再進一步統計從今年1月17日春運開始，截至2月6日止，全大陸的郵政快遞業已累計攬收快遞包裹38.9億件，較去年農曆同期增長34.1％；投遞快遞包裹44.6億件，增長36.94％。

大陸國家郵政局也指出，春節是一年中的消費旺季，特別在「就地過年」倡議下，互寄年貨成為過年新方式，也要求郵政快遞企業嚴格落實疫情防控，並嚴格執行國際郵件快件逐件、各面消毒等作業規範，嚴防「物傳人」。