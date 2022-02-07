長聖(6712)1月單月營收5309萬元，再創新高，月營收連14個月呈現正成長，年成長282.53%。2021年合併營收年成長521.62%。據長聖自行公告110年自結稅前每股盈餘高達EPS 6.3元，創下歷年新高。長聖表示，今年盈餘分配將扣除法定盈餘公積後將經股東會通過後，預計110年獲利將全部發放股利。

長聖表示，由於細胞治療產品備受醫師和病患肯定，進而使細胞產品委託製造(CMO)業務持續增長，目前細胞委託製造訂單排程已排到今年11月。另長聖轉投資長佳智能(6841)已於去年9月登錄興櫃，另於今年1月已取得工業局科技事業核准函，由於長聖本業與業外皆有貢獻。

長聖除了已獲證免疫細胞有DC治療第一期至第四期8種實體癌、DC-CIK治療第四期8種實體癌、CIK治療血液腫瘤及第一期至四期8種實體癌、幹細胞BMSC治療脊髓損傷與退化性關節炎等多項細胞治療產品之外，今年再將通過3項特管辦法認證，如不需取腫瘤組織的Gamma-Delta T(GDT)治療第四期8種實體癌及DC-CIK(WT-1)治療第四期大腸直腸癌與乳癌，以及ADSC治療慢性傷口潰爛癒合等產品，法人預期長聖今年(111年)的營收將可持續成長，業績會比去年好。長聖為國內核准項目、核准件數、病患採用及合作醫院都領先同業生技公司。

長聖更宣布，將推出「高精準個人化癌藥篩選晶片」技術服務項目，根據市調公司Frost&Sullivan資料，2021年全球精準醫療市場規模約為新臺幣2.1兆元（約779億美元），預估2025年達新臺幣約3.7兆元（約1344億美元），2020至2025年複合年均增長率達到14.5％。

長聖研發團隊模擬癌症患者腫瘤細胞，於體外建立與癌症患者體內相似的腫瘤特性及微環境癌的體外腫瘤藥物精準篩選平台，以精準治療藥物針對患者基因差異對症下藥，不僅提高療效、安全性，更降低副作用和避免醫療資源浪費，該技術已完成臨床試驗的驗證，並於2021年11月已通過ISO 15189國際認證審查，未來將申請衛福部「實驗室自行研發檢驗技術(LDTs)」認證，期望以精準檢測服務，提供給臨床醫師除了診療指引外其他用藥的可能性，更幫助癌症患者獲得更有效的治療，新增此服務項目，將為長聖再添增營收成長動能。