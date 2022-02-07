北市開學日可能延後？柯文哲：真的有變化再處理 17:212022/02/07 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（台北市政府提供／張立勳台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市開學日可能延後？ 柯文哲：真的有變化再處理 訂閱影音： 中時新聞網 台北市各級學校11日將開學，家長擔心會否延後，市長柯文哲7日表示，新常態就是讓自己試著過正常生活，真的有變化再處理。 柯文哲今午主持防疫記者會，面對學校即將開學是否會因為疫情延後，他指出，新常態就是要有應變速度，要盡量讓自己正常的生活，所以原訂周五開學就周五開學。 柯文哲表示，有沒有可能4天內疫情大爆發，「我也不敢說不會」，但就平常心，真的有變化再處理，新常態就是讓自己試著過正常生活。 北市微解封順序？柯文哲：與民生經濟無關的先放 羅智強選高雄如飛蛾撲火？ 老同事王世堅勸一句：留在台北吧 #開學 #延後 #柯文哲 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市2月底微解封？蔡炳坤：未來1周是觀察期 11:372022/02/07 生活 跟進桃園、高雄延後開學？侯友宜：新北如期上課 10:312022/02/06 生活 北市開工150萬人回流 下周可望微解封？ 柯文哲曝關鍵 16:322022/02/07 生活 傳蔡壁如將任民眾黨祕書長 柯文哲回應了 17:312022/02/07 政治 電商開學季優惠開跑 各品牌筆電下殺趁這波 09:432022/02/07 生活 北市過年BNT預約才3成 柯文哲嘆不會重症市民就「皮皮的」 17:042022/02/07 生活 疫情若穩定 雙北將如期開學 04:102022/02/06 焦點要聞 傳密會馬英九拉藍營選票 柯文哲：一聽就知道太好笑 17:182022/02/07 政治 萬華防疫旅館爆群聚 柯P搬瑞士乳酪理論：很多地方有破口 17:532022/02/07 生活 宏碁、華碩祭開學季新機 Lenovo四大人氣系列禮包享優惠 09:402022/02/07 生活 北市私幼今開學 部分幼兒園要求家長也要快篩反應兩極化 12:092022/02/07 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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