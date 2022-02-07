北市開學日可能延後？ 柯文哲：真的有變化再處理

台北市各級學校11日將開學，家長擔心會否延後，市長柯文哲7日表示，新常態就是讓自己試著過正常生活，真的有變化再處理。

柯文哲今午主持防疫記者會，面對學校即將開學是否會因為疫情延後，他指出，新常態就是要有應變速度，要盡量讓自己正常的生活，所以原訂周五開學就周五開學。

柯文哲表示，有沒有可能4天內疫情大爆發，「我也不敢說不會」，但就平常心，真的有變化再處理，新常態就是讓自己試著過正常生活。