廣西壯族自治區新冠肺炎疫情防控今天（2月7日）下午召開新聞發佈會通報，2月6日16時至7日12時，廣西新增本土確診病例56例。2月5日至7日12時廣西累計報告本輪疫情本土確診病例99例，均在百色市，其中德保縣88例，靖西市5例，右江區3例，田陽區1例，隆林縣1例，平果市1例；無症狀感染者1例，在南寧市的江南區。

所有陽性人員均已轉運到定點醫療機構進行隔離治療，自治區疾控中心對2例確診病例的標本檢測為Omicron病毒株，基因檢測正在開展中。

公開資料顯示，百色市地處滇黔桂三省（區）交界，南與越南接壤，全市轄12個縣（市、區）135個鄉鎮（街道辦事處），總面積3.63萬平方公里，總人口400萬人，是廣西面積最大的地級市。其中，目前疫情最為集中的德保縣地處桂西南，全縣面積2575平方公里，縣城距自治區首府南寧230公里，北距百色城129公里，西南距國家一級口岸——龍邦口岸76公里。

本輪百色疫情發生後，此前在外地調研平陸運河項目推進情況的廣西黨委書記劉寧趕回南寧，於6日晚主持召開自治區疫情防控工作領導小組會議。

據《廣西日報》報導，2月6日晚，剛從外地結束調研趕回南寧的自治區黨委書記、自治區人大常委會主任、自治區疫情防控工作領導小組組長劉寧緊急主持召開自治區疫情防控工作領導小組會議。

報導稱，劉寧指出，當前百色疫情防控形勢非常嚴峻，一刻也不可鬆懈。目前春節假期已經結束，返崗復工人員多，人流量大。全區各地各部門要保持高度警醒，堅決守牢守住各個關口，嚴格壓實「四方責任」、落實「四早」要求，加強督查問責，確保各項措施落實到位。

劉寧要求，從嚴從緊抓好農貿市場、商場超市、交通場站、文化娛樂等重點場所防控，嚴格落實公共場所測溫、三碼聯查、戴口罩、保持社交距離等要求。要持續加強邊境疫情防控，緊盯重點領域和關鍵環節，深入細緻落細落實各項疫情防控措施，加強境內外、海陸上、近遠端聯動，不讓病毒攻破疫情防控的「金鐘罩」、「鐵布衫」。

目前，百色市已進入全域「不進不出」狀態，全市全員也被要求居家隔離。據百色市新冠肺炎疫情防控新聞發佈會介紹，從2月6日起對百色實施全市範圍的交通管制，原則上車輛和人員不進不出，百色市內各縣（市、區）之間、各縣（市、區）內各鄉（鎮）之間不進不出，各縣（市、區）、各鄉（鎮）內部嚴格執行人員管控，非必要不流動。

2月7日凌晨，百色市新冠肺炎疫情防控工作領導小組指揮部發佈《關於全員居家隔離的通告》，決定從2月7日0時起，對百色市採取全員居家隔離管控措施，請所有市民自覺遵守，解除時間視疫情另行通告。

而在德保縣，新一輪全員核酸檢測已於今日啓動。據微博「@新華社」消息，德保縣新冠肺炎疫情防控工作領導小組指揮部今天（2月7日）發佈通告，鑒於當前嚴峻的疫情形勢，為加強早防範和迅速阻斷病毒傳播，經研究，德保縣定於7日對轄區內常住人口、外來人員就地開展新一輪全員核酸檢測。無正當理由拒不配合、妨礙疫情防控或造成其他嚴重後果的，需依法承擔相應責任。一次未前往核酸採樣檢測的，將賦予「健康碼」黃碼；兩次未前往核酸採樣檢測的，將賦予「健康碼」紅碼。

截至今天（2月7日）上午7時，德保縣都安鄉伏計村隴意屯已調整為高風險地區，對該地區人員進行隔離，禁止人員流動；維也納國際酒店（德保騰飛廣場店）調整為中風險地區，實行封閉管理，限制該地區人員流動，最大限度嚴防疫情風險傳播；德保縣其他區域風險等級不變。