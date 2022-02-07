屏東縣政府7日於縣府大禮堂舉辦新春團拜，由縣內三地門鄉青葉國民小學合唱團精彩表演揭開活動序幕，縣長潘孟安、副縣長吳麗雪、秘書長邱黃肇崇向縣府同仁恭賀新春如意，慰勉同仁過去一年的辛勞，並期許新年度各項縣政業務推動順遂，提供縣民安居樂業的生活，讓屏東繼續發光發熱。

縣長潘孟安表示，特別感謝在春節期間在防疫第一線及持續在崗位上為民服務的同仁，例如:屏東1999專線全年無休不打烊、各鄉鎮清潔隊員服務民眾、警力協助交通指揮、醫護人員協助民眾施打疫苗等等，犧牲假期服務國人，體現「春節服務不打烊」的精神，因為有他們的輪值守護，大家才能安心過好年。縣長感謝縣府團隊的夥伴們在春節期間持續努力，讓屏東在年假期間除了歡樂與喜氣，更有溫度跟暖心！

潘孟安特別在新春團拜中向同仁獻上大吉大利水果籃，感謝各局處職員的無私付出。他說，縣府團隊沒有假期、沒有日夜，將繼續前進，讓接下來新的一年活動皆能順利運行，光耀屏東。

接下來各級學校即將開學，屏東開學如期，縣長潘孟安說，面對疫情變化，屏東不會掉以輕心，這段期間縣府所舉辦公開的活動場域及範圍，則請同仁上緊發條，絕不能鬆懈，要做好防治與防堵措施，潘縣長強調，縣府將全力提升防疫層級，守護人民健康，屏東縣會和中央共同防疫把關，期望新的一年在防疫之下讓屏東、台灣都能安然無事。