在岸人民幣兌美元（CNY）7日16：30官方收報6.3578，較上一交易日官方收盤價上漲58基點。

華爾街見聞報導，在農曆春節後的首個交易日，7日人民幣兌美元中間價報6.3580，上調166基點，漲幅為0.26％。人民幣在岸價（CNY）7日早盤上漲282基點至6.3328，漲幅0.44％。

報導指出，在剛剛過去的牛年期間，人民幣維持強勢，人民幣中間價全年累計上漲1.0％，在岸價累漲1.2％。