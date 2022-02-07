在岸人民幣7日官方收報6.3578 漲58基點 17:092022/02/07 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在岸人民幣兌美元（CNY）7日16：30官方收報6.3578，較上一交易日官方收盤價上漲58基點。 華爾街見聞報導，在農曆春節後的首個交易日，7日人民幣兌美元中間價報6.3580，上調166基點，漲幅為0.26％。人民幣在岸價（CNY）7日早盤上漲282基點至6.3328，漲幅0.44％。 報導指出，在剛剛過去的牛年期間，人民幣維持強勢，人民幣中間價全年累計上漲1.0％，在岸價累漲1.2％。 陸四大官媒發文挺A股 滬深兩市半日微漲 人民幣貶回6.36區間 後市看淡 #基點 #在岸人民幣 #收報 #CNY #漲幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電開盤勁揚8元 市值增加2074億元 10:172022/02/07 財經 人民幣大幅修正 退回6.35元上下 13:032022/01/27 財經 美指強升 人民幣在岸價大貶250個基點 重回6.35 15:022022/01/27 財經 連漲8季 北市平均單價挑戰百萬 04:102022/01/28 產業特刊 管濤看虎牛匯市：人民幣升值動能減弱 04:102022/02/06 全球財經 人民幣在岸價升至6.32 創近四年高點 04:102022/01/27 財經要聞 虎年開頭續強 人民幣中間價調升166基點 10:292022/02/07 財經 人民幣在岸價收升9個基點 17:402022/01/28 財經 補漲效應 陸股7日早盤上漲近2％ 12:212022/02/07 財經 看好陸股緩漲 人民幣有貶勢 04:102022/02/02 產業財經 小米破發 一年市值蒸發5,000億港元 04:102022/01/28 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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