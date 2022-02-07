正副議長邱奕勝、李曉鐘及20餘名國民黨籍及無黨議員等都到場，市長鄭文燦也率市府團隊局處首長出席觀禮。(蔡依珍攝)

新任總召徐其萬(中)、副總召黃敬平(左一起)、黃婉如、周玉琴、執行長徐玉樹。(蔡依珍攝)

市長鄭文燦觀禮並致贈新任總召徐其萬、副總召黃婉如、周玉琴、黃敬平、執行長徐玉樹禮品。(蔡依珍攝)

桃園市議會國民黨團7日在總召交接典禮上合影。(蔡依珍攝)

桃園市議會國民黨團新任總召暨幹部7日在開春首日舉行交接典禮，市黨部主委、議長邱奕勝肯定卸任總召蘇家明過去1年的貢獻及付出，期許新任總召徐其萬及幹部為推動市政和諧進步而努力，他也向觀禮的市長鄭文燦喊話，疫情下不能只照顧大企業，更要兼顧基層小生意人，避免老百姓生活遭受嚴重的衝擊。

國民黨團新卸任總召暨幹部交接典禮，7日上午11點在桃園市議會一樓禮堂舉行，包括正副議長邱奕勝、李曉鐘及20餘名國民黨籍及無黨議員等都到場，市長鄭文燦也率市府團隊局處首長出席觀禮，場面簡單隆重。

議長邱奕勝致詞時表示，感謝卸任總召蘇家明在過年一年時間調和鼎鼐，在各黨之間穿梭，讓議會運作非常順利，他也推崇剛上任的總召徐其萬，是連任多屆的優秀議員。

邱奕勝話鋒一轉指出，這2年多來，市府主管及民意代表，因疫情關係都背負很大壓力，他藉總召交接機會拜託鄭文燦，不能只照顧大企業，對於基層小生意人，也要兼顧到疫情的衝擊，未來要讓市民過正常的生活，市府及市議會要負起責任。

卸任總召蘇家明表達感謝，擔任總召一年以來，同仁給他很多支持及鼓勵，他感念在心，預祝新的一年，所有同仁高票當選，他也提到，個人從政已經步入33年，宣布未來不再從政競選民意代表，將轉往商界服務，為民服務的人生領域將畫下一個完美的句點。

新任總召徐其萬除了上台介紹黨團副召集人黃婉如、周玉琴、黃敬平及執行長徐玉樹外，他也感謝議會同仁給他機會擔任總召，他會與大家一起努力，配合市政府推動建設並爭取市民福利，今年選舉年議員會比較忙碌，但他與黨團幹部會協助幫忙，希望大家均能高票連任。

市長鄭文燦指出，在新春期間，面對疫情挑戰，感謝防疫團隊及市民的配合，目前機場的群聚感染，主要傳播鏈都已逐漸收歛，但在還沒有結束之前仍然不能鬆懈，每個人要做好防疫工作，今年是議員任期最後一年，他也指示市府團隊要全力協助議員的每一個競選政見，對選民及地方有所交代。

今天出席交接典禮的貴賓，除了議長邱奕勝、副議長李曉鐘及黨團幹部之外，還有國民黨市議員李柏坊、王仙蓮、陳萬得、陳美梅、劉安祺、林政賢、呂淑真、舒翠玲、涂權吉、簡志偉、張桂綿及無黨籍總召李家興、議員段樹文、謝美英、劉曾玉春等人。