聯電上月25日舉行法說會，首度釋出明年成熟製程28奈米恐供過於求的訊息，造成聯電隔天重挫超過6%，今（7日）虎年首開盤仍難逃賣壓，收跌近5%，兩天累積狂殺逾11%，讓不少投資人哀號，甚至有人認為聯電「太誠實」，質疑聯電為何要在法說會提到利空？此事引起網友們熱議，但有不少認為聯電的做法並沒有錯，「會說謊的董事長更可怕吧」、「誠實沒錯，企業經營還是要誠信。」

聯電在法說會上首次提到成熟製程可能供應過剩的議題，驗證外資及外媒的看法，加上聯電預測今年毛利率上看40%，低於市場預估的45%，使得隔天聯電早盤一度挫低逾8%，終場收在57.30元，大跌4.2元（或6.83%），經過台股農曆年封關後，今虎年首開盤，聯電再大跌2.8元（或4.89%）收在54.5元，短短兩個交易日聯電跌掉逾11%。

此事引起《PTT論壇》網友們熱烈討論，有網友以「聯電法說會為什麼要提到利空？」為題發文指出，「二哥最近真的被法說會害死，股價就算沒有飆漲，但至少還穩穩守在60，結果法說會一句成熟製成將在2023供過於求，一路殺到現在這樣，為什麼要這麼誠實把利空說出來？聯電法說會到底在想什麼？」

不少人認為，公司經營誠實才是上策，遇到會說謊的更慘，「說謊的董事長更可怕吧」、「誠實是好事，炒股跟公司經營沒有好處」、「他本業不是炒股，自己愛作夢不要怪別人」、「誠實還要被罵，真倒楣」、「說謊的更可怕好嗎」、「公司做生意財報本來就該誠信，還有很多下游要養。」

不僅如此，有內行人點出，成熟製程可能供過於求的狀況早在兩三個月前就已傳出，質疑原Po功課做不夠多，「GG去年中就示警28奈米供過於求了，沒人當一回事」、「供過於求早就講多久了，自己沒做功課，」、「重點應該是毛利率不如預期吧，新春開盤一片紅，股價還在殺，真的慘。」