新北市消防局為提升消防能量、拔擢優秀人才及增進同仁職務歷練，今（7）日發布單位主管8人職務異動。名單包括資通管考科科長羅凱文調任第一救災救護大隊大隊長、第一救災救護大隊大隊長陳志瑋調任第四救災救護大隊大隊長、火災鑑識中心主任莊渝淵調任第六救災救護大隊大隊長、第四救災救護大隊大隊長羅億田調任民力運用科科長、第六救災救護大隊大隊長高宗祺調任火災鑑識中心主任、車輛保養中心主任鄭有倫調任資通管考科科長、秘書室主任李金成調任車輛保養中心主任、教育訓練科秘書賴哲祥陞任秘書室主任。

新北市消防局說明，人事異動已於今年1月28日生效，因考量疫情尚未完全趨緩，且近農曆春節期間，其中5名主管佈達儀式將於明日辦理。

消防局表示，期透過職務輪調累積同仁內、外勤實務經驗，增加工作歷練，培育各方面專業職能，並提升新北市消防救災救護能量，守護市民生命財產安全，建構新北市安居、安全、安心的三安城市。