傳密會馬英九拉藍營選票 柯文哲：一聽就知道太好笑 17:182022/02/07 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 有媒體報導台北市長柯文哲密會前總統馬英九搶藍營選票 。圖為2020年前總統馬英九（右二）與台北市長柯文哲（左二）出席興隆公園更新成果發表活動。（資料照／姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 傳密會馬英九拉藍營選票 柯文哲：一聽就知道太好笑 訂閱影音： 中時新聞網 有媒體報導台北市長柯文哲密會前總統馬英九搶藍營選票，柯文哲7日表示，馬總統怎麼會跟柯文哲討論選舉？這一聽就知道太好笑了，不要想太多。 媒體報導柯文哲密會馬英九討論選舉，柯文哲今指出，媒體刊登出來的照片是穿短袖，代表是去年暑假的時候，他也很常去看阿扁，政治前輩每個人都有累積經驗，都可做為請益對象。 柯文哲強調，如果每天都在聊天就很奇怪，1年去看個1次也還好，「馬總統怎麼會跟柯文哲討論選舉？這一聽就知道太好笑了，不要想太多。」 傳蔡壁如將任民眾黨祕書長 柯文哲回應了 北市過年BNT預約才3成 柯文哲嘆不會重症市民就「皮皮的」 #柯文哲 #密會 #馬英九 #拉票 #藍營鐵票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 佐佐木希抱病體挺腥夫：我老公將復出 原諒渡部建約砲6女 10:252022/02/06 娛樂 盤點王世堅這些年送的禮 前副市長曝他超愛柯文哲內幕 21:052022/02/05 政治 彭帥訪談中宣布退休 稱從未指控任何人性侵她 10:242022/02/07 體育 納豆昏迷指數進步甦醒機會大 恐留後遺症需長期復健 16:482022/02/06 娛樂 懶理代孕流言 新手媽林志玲上線親回蔡英文祝福「8字吐心聲」 11:072022/02/06 娛樂 萬華防疫旅館爆群聚 柯P搬瑞士乳酪理論：很多地方有破口 17:532022/02/07 生活 企業要求快篩才可上工 柯文哲看法不同：有症狀再篩檢 16:562022/02/07 生活 不只勞工要上課 立院4版本勞教法草案皆要求老闆也要上勞教 21:412022/02/06 生活 陳志民公平會副主委 元宇宙對公平法挑戰更大 04:102022/02/06 專題周報 酸高端像台大醫學生 柯文哲：免考醫師執照快開業 16:312022/02/07 政治 羅智強選高雄如飛蛾撲火？ 老同事王世堅勸一句：留在台北吧 17:002022/02/07 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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