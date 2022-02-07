傳密會馬英九拉藍營選票 柯文哲：一聽就知道太好笑

有媒體報導台北市長柯文哲密會前總統馬英九搶藍營選票，柯文哲7日表示，馬總統怎麼會跟柯文哲討論選舉？這一聽就知道太好笑了，不要想太多。

媒體報導柯文哲密會馬英九討論選舉，柯文哲今指出，媒體刊登出來的照片是穿短袖，代表是去年暑假的時候，他也很常去看阿扁，政治前輩每個人都有累積經驗，都可做為請益對象。

柯文哲強調，如果每天都在聊天就很奇怪，1年去看個1次也還好，「馬總統怎麼會跟柯文哲討論選舉？這一聽就知道太好笑了，不要想太多。」