蘇男突然心臟不適，開進霧峰分局萬豐派出所求助，員警立即開巡邏車前導，護送蘇男至亞洲大學附屬醫院就醫。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

蘇男突然心臟不適，開進霧峰分局萬豐派出所求助，員警建議就近至亞洲大學附屬醫院就醫，並立即開巡邏車前導，5分鐘到院。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

一位開車返鄉過節的64歲蘇姓男子，年初二、2日晚間6點心臟突然不舒服，家人直接將車開進台中市警局霧峰警分局萬豐派出所向員警求助，請警方幫忙叫救護車送至台中榮民總醫院，值班員警錢志豪，向家屬建議送亞洲大學附屬醫院而救回一命，事後家屬來電表達由衷感謝。

家住桃園的64歲蘇姓男子，2日與家人開車返鄉，突然心臟非常不舒服、呼吸不順，家人直接將箱型車開進萬豐派出所求助，請警方協助通報救護單位護送至台中榮民總醫院，值班員警錢志豪見蘇男非常不舒服，向家屬建議，心臟疾病非同小可，且時值農曆年節期間，市區道路壅塞行進緩慢，如再開至台中榮民總醫院，可能會延誤就醫。

員警向家屬建議，可就近至亞洲大學附屬醫院處置，如有需要再轉院，以免發生遺憾。由於蘇男一家住桃園市平鎮區，表示這裏路不熟，員警於是立即請同仁代班後，馬上駕著巡邏車，在前方鳴警笛亮警示燈，領著家屬車輛行駛，5分鐘內順利抵達醫院送蘇男急救。

6日蘇男家屬特地至派出所向警方致意，表示當天情況確實非常緊急，蘇男到亞大醫院後，一檢查竟然是致死率極高的主動脈剝離，需緊急處置，否則將導致無可挽回的遺憾，蘇男當天立刻緊急手術後，目前恢復狀況良好，家屬對警方的即時建議及火速協助前導就醫救人一命，表示十分感謝。