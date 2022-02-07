傳蔡壁如將任民眾黨祕書長 柯文哲回應了 17:312022/02/07 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外傳民眾黨祕書長將換成立委蔡壁如，柯文哲回應了。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 傳找蔡壁如接民眾黨秘書長？ 柯文哲：奇怪！我當黨主席都不知道 訂閱影音： 中時新聞網 有媒體報導民眾黨祕書長將換成立委蔡壁如，蔡也透露要到黨部幫忙，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲7日直呼，通常獨家新聞很危險，「我當黨主席怎麼都不知道民眾黨要換祕書長。」 柯文哲今指出，通常獨家新聞很危險，他當黨主席怎麼都不知道民眾黨要換祕書長，每個立委都有負責的區域，今年是九合一選舉，總是會問看看負責的選區狀況，很正常啊。 他說，媒體寫到要換祕書長，寫科幻小說的能力太強了，每個委員到黨部都要幫忙，有的負責智庫，每個人都有負責的業務。 北約祕書長稱 東擴是重大成就史 長輩過馬路幫攙扶 好心情侶連續3天夢到「祂」 刮刮樂爽中百萬 #民眾黨 #祕書長 #黨主席 #蔡壁如 #柯文哲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳接任民眾黨祕書長？蔡壁如：不會有人事變動 22:252022/02/06 政治 民眾黨2022布局曝光！這兩人選桃園、新竹市長 高雄市長看他決心 16:062022/02/07 政治 立院新會期首位報到立委是他！盼台灣早日擺脫疫情 10:352022/02/07 政治 叩關CPTPP 成立台灣入會小組是指標 04:102022/02/07 焦點要聞 海納百川》請務實建軍，別好高騖遠（黃征輝） 12:002022/02/07 海納百川 消防人力比 嘉義縣市兩樣情 04:102022/02/07 地方新聞 林志玲被疑找代孕 洪曉蕾發聲挺好友 04:102022/02/07 娛樂新聞 被四叉貓酸沒錢繳民眾黨黨費 藥師反嗆：硬扯 23:102022/02/06 政治 特斯拉女罵「我車很貴你小心」遭外送員回嗆 網笑揭目的 08:382022/02/07 社會 天冷穿對三件衣服就夠！醫曝：身體暖不暖摸這部位便知 16:482022/02/07 生活 李克強見譚德塞 病毒溯源加強合作 04:102022/02/07 產業財經 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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