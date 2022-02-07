傳找蔡壁如接民眾黨秘書長？ 柯文哲：奇怪！我當黨主席都不知道

有媒體報導民眾黨祕書長將換成立委蔡壁如，蔡也透露要到黨部幫忙，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲7日直呼，通常獨家新聞很危險，「我當黨主席怎麼都不知道民眾黨要換祕書長。」

柯文哲今指出，通常獨家新聞很危險，他當黨主席怎麼都不知道民眾黨要換祕書長，每個立委都有負責的區域，今年是九合一選舉，總是會問看看負責的選區狀況，很正常啊。

他說，媒體寫到要換祕書長，寫科幻小說的能力太強了，每個委員到黨部都要幫忙，有的負責智庫，每個人都有負責的業務。