近日國內疫情升溫，新型變種病毒omicron來勢洶洶，打亂了師生們期末的學習及生活模式。因應疫情所帶來的衝擊，森獎秉持著創立理念持續辦理，鼓勵各大專院校學生在疫情衝擊下，仍不失創作能量，特延長2021森獎收件時間至2022年3月28日，希望學子們在寒假期間可以減少外出活動群聚，藉以帶起學生們在家持續創作風潮，樹立學習典範。

「2021森獎」由茂森木業股份有限公司主辦，全國商業總會擔任指導單位，室內裝修設計商業同業公會全國聯合會、家具商業同業公會全國聯合會、台灣室內設計專技協會、蔚麗家具有限公司，以及天清日晏家居股份有限公司擔任協辦單位，打造一個專屬於大專院校空間及傢俱設計競賽。

商總指出，2021森獎以實木生活「變」為主題，分為「空間設計類」及「傢俱設計類」兩大競賽類別，依據設計理念、設計美感、機能創新、材料應用性，以此四大評分標準進行評選。秉持推動地球環保永續利用為本，有效率的使用木材，採購有計畫培育及砍伐之天然林木，對保護森林盡一分心力。

商總表示，經由舉辦此次競賽來教育下一代資源利用、友善環境與自然共生的精神傳承，並藉由本次競圖企圖讓學生於課程操作，理解材料的特性與應用，進而與業界實務接軌，校園培育發掘新生代相關設計人才。獲獎作品：金獎可獲得獎學金3萬元，銀獎可獲得獎學金2萬元，銅獎可獲得獎學金1萬元，創意獎可獲得獎學金5仟元。