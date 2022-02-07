索尼「漫威宇宙」將再添生力軍？近日外媒熱議「格雷女」達珂塔強生（Dakota Johnson），傳她將出演漫威最新超級英雄「蜘蛛夫人」（Madame Web）；對此，索尼官方並未正面回應，不過達珂塔·強生本人倒是率先「爆雷」，在個人IG上貼出一張蜘蛛網貼圖，瞬間引爆話題。

好萊塢女星達珂塔強生過去演出《格雷的五十道陰影》打開知名度，此後型塑多位角色都廣受喜愛。已公開認愛小辣椒前夫「酷玩」樂團主唱克里斯馬汀的「格雷女」，身材火辣有目共睹；如今卻要扮演黏在蛛網上的「蜘蛛夫人」，形象反差跌破各界眼鏡；不過達柯塔強生的「暗黑演技」，去(2021)年已在電影《失去的女兒》中吸睛大展露。

雖然該消息尚未得到電影公司證實，不過達珂塔強生似乎已迫不及待，近日在IG限時動態PO出一張「蜘蛛網」圖片，雖然背景全黑搞得相當低調，但大多數網友看得出她意有所指，正是證實她將演出「蜘蛛夫人」一角。此則限動PO文一出讓網友興奮起來，紛紛表示：「五十道蜘蛛網哈哈」、「挖我已經等不及要看了」、「絕對超級辣」、「天啊我死了，太興奮了」、「真的是迫不及待想看」。然而也有少數人感到失望，狠批：「這是最糟糕的選角」、「對這部電影完全不感興趣」、「我比較想看驚奇再起3，而不是新的個人電影。」顯然影迷偏好各有不同。

因為在原著漫畫中，「蜘蛛夫人」通常以中老年婦女的形象現身，有類似蜘蛛的超能力，曾經幫助蜘蛛人找到綁架受害者；因其行動和呼吸不便，需要連著有如蜘蛛網般的維生系統生存，因此有了其名。反對派聲音覺得「蜘蛛夫人」在漫畫中一直是年近中年、行動不便的形象，由外型姣好的達珂塔強生飾演「太過牽強」。但片商選擇了「格雷女」來演這個角色，相信電影中形象可能較為年輕，甚至帶有性感火辣元素？

事實上，《蜘蛛夫人》選角方面目前都尚未得到索尼回應，只確定了由曾執導過漫威影集《潔西卡瓊斯》（2015~2019年）、《捍衛者聯盟》（2017年）的英國女導演S.J克拉克森導演，並有望於2022年開拍。另有外媒報導瘋傳：《蜘蛛夫人》將現身傑瑞德雷托演的《魔比斯》片尾彩蛋，至於是否屬實？就有待《魔比斯》4月1日在美公映前後揭曉答案了。