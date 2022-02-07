味全龍隊7日舉行開訓典禮，總教練葉君璋也宣布新球季隊長人選，由吳東融接下重責，他點出吳東融的3項特質，認為他足以擔任球員與教練團間的溝通橋樑。

葉總在開訓典禮上宣布林旺衛卸任隊長，全隊也鼓掌感謝他過去兩年半的帶領，並公布新隊長人選，由吳東融接任，新球季他也換回之前在中信兄弟的61號球衣。

不同於過去隊長由球員兼推選出來，今年龍隊隊長是由教練團選出，葉君璋說：「隊長是教練與球員間的橋樑，各方面都要考量，由教練團主張選出來也很不錯。」

葉總也指出「欽點」吳東融的3個理由，「第一他個性穩、第二很願意溝通、第三他跟教練也不太有距離，光這幾點就職得成為不錯的隊長。」

吳東融則表示，去年由於林旺衛受傷球季提前報銷，下半季就是由他代理隊長一職，因此對於隊長的工作並不會太陌生，「但真的當隊長跟代理心情、壓力還是不太一樣，還是會需要旺衛、（林）智勝學長的協助。」

他也提到希望年輕球員能更有身為職棒球員的自覺，在外要注意自身行為，「我們身為公眾人物需要注意禮貌、形象，要知道更多的社會責任。」