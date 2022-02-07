這次小小買菜員活動開放網路報名邀請6至8歲小朋友參加，讓小朋友們來體驗自己買菜的樂趣。（柯宗緯翻攝）

今年熱博與迪士尼合作首次舉辦街舞PK賽，邀請全台武林高手編排迪士尼及農業相關主題舞蹈齊聚參賽。（柯宗緯翻攝）

屏東熱帶農業博覽會活動滿檔，日前舉辦田邊市集小小買菜員、街舞PK賽，吸引小朋友及年輕朋友參加，其中小小買菜員活動超夯，報名不久就秒殺，讓小朋友體驗買菜樂趣。

這次小小買菜員活動開放網路報名邀請6至8歲小朋友參加，讓小朋友們來體驗自己買菜的樂趣，找到對的商品、如何選購、正確算數，還可以獲得價值超過600元禮品，報名公開不久即秒殺額滿，成功吸引小朋友們踴躍參加。

今年熱博與迪士尼合作首次舉辦街舞PK賽，邀請全台武林高手編排迪士尼及農業相關主題舞蹈齊聚參賽，由知名藝人嘻小瓜擔任主持人，於2／5及2／6分別舉行初賽及決賽，潘孟安縣長戴上耳機化身DJ放歌，晉級的10組隊伍代表尬舞PK拚紅包。

熱博從1／22至2／28展期計37天(除夕休園)，今年取得華特迪士尼公司圖像授權，透過最吸睛彩繪稻田、最夢幻繽紛花海呈現在大家面前，可以和自己最喜歡的角色人物一起拍照打卡，活動融合屏東農、林、漁、畜等多元農業精華展現，屏東道之驛「農業物產館」啟動試營運。