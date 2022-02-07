南亞科(2408)上季獲利優於市場預期，去年全年獲利寫下近三年新高紀錄，但法人考量短期價格修正，以及預計今年獲利預期衰退，因此給予區間操作之投資建議，操作區間60~83元。挾著DRAM價格可望轉強，加上外資轉為敲進近9千張，三大法人周一買超10285張，今年來外資仍賣超3534張，三大法人賣超5810張。周一股價開高震盪走高，站回月季雙線，日KD指標位於中軌交叉向上，成交量18123張，為上個交易日的3.5倍，強勢收漲6.11%或4.4元，報76.4元，蓄勢挑戰重回79元區間。

南亞科2021年第4季營業收入為213.99億元，季減10.2%、年增44.8%，DRAM銷售量季減4-6%，平均銷售單價季減1-3%，營業毛利為105.63億元，合併毛利率49.4%，優於市場預期，較上季增加0.2個百分點，其主因為生產成本下降、價格持穩。稅後盈餘為64.5億元，季減14.3%、年增598.0%，單季每股盈餘為2.08元。

南亞科2021年營業收入為856.04億元，較2020年增加40.3%，營業毛利為370.44億元，合併毛利率43.3%，營業利益為271.86億元，營業利益率31.8%，稅後盈餘為228.45億元，年增1.97倍，稅後淨利率26.7%，依每股盈餘依加權平均流通在外股數30.87億股計算，每股盈餘為7.4元，近3年新高。

南亞科合約價自上季起回落，短期受客戶庫存調整、供應鏈短料問題影響，價格將持續修正。預期今年首季位元銷售量將較去年第四季下滑、價格亦將修正。但在第二季價格可望持平，預估下半年將重新回升，首季DRAM現貨價已開始起漲。長線而言，在供給並未有大幅新產能開出下，預期未來將不會有大幅供過於求狀況。就今年供給及需求來看，南亞科總經理李培瑛表示，需留意各供應商動態資本支出增加可能改變供給成長預估量。因此法人預期全年出貨量持平。

法人預估財報，2022年營運將先蹲後跳，南亞科首季營收191.95億元，季減10.3%、仍年增8.26%，稅後淨利43.55億元，季減32.48%、仍年增61.03%，EPS達1.41元。南亞科2022年全年營收829.74億元，年減3.07%，稅後淨利204.06億元，年減10.67%，EPS達6.59元。

法人表示，在產能有效控制下，供給失控機會降低，DRAM廠將來可望長期穩定獲利。2022年終端市場供需穩健，不過礙於今年終端市場拉貨成長力道放緩，加上記憶體為長料，預期今年上半年合約價仍將下滑，雖然南亞科去年第四季獲利優於預期，但考量到短期價格修正，加上今年獲利預期衰退，因此給予區間操作之投資建議，操作區間60~83元。

南亞科於明日(2月8日)10時30分受邀參加國泰證券舉辦之線上論壇，將說明公司財務業務相關資訊。