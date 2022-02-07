在連續5周的周線下跌後，歐股周一早盤上漲。礦業股和企業正面獲利財報的好表現，掩蓋了市場對迫在眉睫的收緊貨幣政策和地緣政治緊張的擔憂。

周一泛歐Stoxx 600指數早市上漲1.41點或0.31%，為463.56點。歐股上周跌了0.7%。

礦業股上漲1.2%，表現最好。由於對供應的擔憂和需求增加的預期，讓中國鋁價上漲了3%；另外在中國政府呼籲加快基礎建設投資之際，鋼鐵和鐵礦石期貨價格揚升。

採礦巨擘力拓集團(Rio Tinto)和英美資源(Anglo American)分別上漲1.1%和1.6%。

歐洲最大銅生產商Aurubis大漲4.7%。該德國公司證實上季獲利大大增加85%，並且在強勁金屬價格和強勁產出之下，預計全財年獲利增加。

法國的佛吉亞(Faurecia)大漲3.1%；該車用零件供應商宣布2025年銷售目標為超過330億歐元(約377億美元)，營業利益率將超過8.5%，激勵了股價表現。