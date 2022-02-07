北京冬奧會開幕式2月4日晚間在鳥巢國家體育場登場，節目表演環節中有一段是《閃亮的雪花》，「掉隊的小鴿子」被拉回隊伍這一幕給不少人留下深刻印象。中國國民黨前主席洪秀柱6日接受港媒鳳凰衛視專訪時表示，這個安排別有深意，天下分久必合。

洪秀柱4日晚間應邀出席北京冬奧會開幕式，她也成為參與在北京舉行的2008、2022兩屆奧運會的「雙奧人」。6日，洪秀柱接受鳳凰衛視專訪時表示，北京冬奧開幕式點火儀式、廿四節氣倒數，都震撼人心。雪花貫穿整場演出，寓意非常特別。

談及開幕式《閃亮的雪花》節目中一隻小和平鴿走丟的情景，洪秀柱認為，「別有深意，好像大陸跟台灣本來就是一家，是同宗同源的手足同胞，居然可以70多年隔離，是說不過去的、沒有道理的。天下分久必合，將來統一，天下分久必合的道理是一定存在的。」

此外，對於兩岸交流中「政冷經熱」的狀況，洪秀柱認為，是因為民進黨畏懼兩岸交流，兩岸交流越多、民眾增進瞭解化解仇恨，就會消減民進黨的政治利益。洪秀柱還表示，兩岸的交流應該是多管道的，多面向的。她相信大陸的崛起、在政治經濟文化的強勢發展，一定會對台灣產生自然的磁吸作用。

洪秀柱說，很多人已經先入為主，意識形態固化，畢竟冰凍三尺非一日之寒，要撼動這些人的想法需要時間，兩岸都要運用智慧做好危機管控，盡量避免衝突。她樂觀看待交流對兩岸所產生的正面影響。

中共中央政治局常委、大陸全國政協主席汪洋5日會見洪秀柱。洪秀柱說，兩人的會談是相談甚歡，原定40分鐘的會見，持續了一個多小時。洪秀柱表示，雙方從奧運開始談起，接著又談到對於兩岸目前的現況，某些憂心以及對未來的期許，他們也都有共同的信心，不管有多困難的一些狀況，未來都會有一個很好的結果。

洪秀柱表示，「（主要的擔憂）當然是對於台灣目前的現況，執政當局不但是拒絕九二共識，而且對於年輕人的教育是處心積慮，是一種叫做『斷根滅祖』的作用，企圖剪斷兩岸的臍帶關係，所以他們就從教科書課綱改變，扭曲歷史事實。這種作為會影響、誤導年輕人的思想，他們會有一個錯誤的意識形態產生。所以這是非常缺德的事情，也是非常讓人覺得不恥的事情。這點我們感到很憂心。」