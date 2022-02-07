縣市長選舉將在年底登場，而高雄市長選戰也成為各界關注的焦點之一。前民進黨立委郭正亮分析先前的一份高雄市長選舉民調指出，一個人總支持度的構成，包含個人、政黨和政策等因素，而高雄市長陳其邁和民進黨在高雄很強，雖然很多人對前高雄市副市長李四川都有好感，但國民黨在高雄的政黨支持度太低。

郭正亮今天(7日)在政論節目《新聞大白話》中表示，去年10月《ETtoday》的民調顯示，若一對一，陳其邁對上孫文學校校長張亞中、李四川和台北市長柯文哲，他的支持度都超過5成。郭正亮感嘆，當年前總統馬英九競選台北市長時也是這樣，他打敗陳水扁，民調也是超過5成，雖然當時認為阿扁做很好的有7成，但還是不敵馬英九，因為那時候是馬英九最強的時候，「所謂強不強 是相對候選人來講」。

郭正亮分析其他黨潛在的候選人指出，柯文哲當過台北市長，民調出爐時張亞中剛崛起，至於李四川參選的傳聞其實傳了很久，以前他在當副市長時，很多人對他有好感，「我家住小港，小港很多路是他補的，對他印象也不錯」。但因為陳其邁的基礎太大了，而國民黨在高雄的政黨支持度太低了、40歲以下族群的支持度太低了，這就不是候選人問題。

郭正亮認為，構成一個人的總支持度，其中有個人因素，外就是政黨和政策，而政策現在看不清楚，但政黨和候選人非常明顯，民進黨在高雄很強。無黨籍立委高金素梅參選的消息是後來才傳出來的，四大公投投票前高金有在高雄活動，支持度也不錯，但那是針對公投，現在是對上陳其邁。