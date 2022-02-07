不少人都希望自己能擁有聰明的腦袋，《靈匣網》近日發文，點名雙子座、水瓶座、金牛座和天秤座，這4個星座的人雖然頭腦很靈光，卻有懶惰的壞毛病，常常無法將想法付諸行動，導致成不了大事。

1、雙子座

雙子座頭腦非常靈光，尤其在關鍵時刻，總能展現出思路清晰、言之有理的一面，讓人十分佩服，然而「雙子」擁有兩面性，一個很勤奮、一個很懶惰，當輪到懶惰那面出現時，就會將惰性發揮到極致，和他們聰明的一面差很多，有時候惰性太強也會影響到工作，耍小聰明也只會留給上司不好的印象，記得要勤快、務實一點，才能步步高升。

2、水瓶座

水瓶座的智商、情商都非常高，頭腦動得非常快，不過美中不足的就是他們太過懶惰，雖然擁有許多天馬行空、與眾不同的想法，在「創新」方面相當得心應手，然而懶惰的個性讓他們始終不願將想法付諸行動，最終這些很棒的創意就會結束在他們自己的手裡，如果水瓶座願意勤奮一點，別再紙上談兵、只動嘴巴不做事，前途自然一片光明。

3、金牛座

金牛座屬於大智若愚的類型，在理財方面有很敏銳的直覺和洞察力，他們的學習能力很強，掌握許多知識，讓他們的頭腦變得更加靈光，然而除了金錢以外的事物，很難提起金牛座的興趣，面對沒有興趣的事情，他們就會表現出懶散、興致缺缺的模樣，但如果金牛座能放開視野，目光稍微長遠一點，事業絕對會更上一層樓。

4、天秤座

天秤座也非常聰明，再加上謙遜的個性，讓他們雖然優秀，卻不會鋒芒外露，讓他人感到威脅，因此受到不少人欣賞、喜愛，不過天秤座本身也有懶惰的毛病，他們涉獵廣泛，各方面都會一點，但懶惰的特性限制了天秤座的發展，不夠專精某項技能，反而讓他們很難有好的發展，如果能至少專注在一樣事情上，肯定能取得驚人的成績。