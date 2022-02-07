虎年首個交易日，兩岸股市「開門紅」，台股加權指數開高震盪收高，終場大漲225.9點，漲幅1.28％，以17900.3點作收；大陸A股也發紅包，上證指數收漲2.03％，以3429.58％作收。香港恆生指數上周已經先行飆漲4.34％，今（7）日開低震盪最終翻紅小漲6.26點，漲幅0.03％。

今日A股盤面上，大基建以及石油板塊爆發，國際原油期貨價格在春節期間大漲，中國石油盤中一度逼近漲停，最終大漲9.16％作收。大基建板塊集體走強，中國電建、中國海誠、中國交建等多股掀起漲停潮。

資料顯示，1月31日至2月4日WTI原油期貨主力合約期間累計上漲超5％，自2014年以來首次突破90美元，主力合約上周五盤中一度達到93.17美元，結算價92.31美元。春節期間油價的大漲對石油股的股價形成較強的刺激。

新華社報導指出，大陸宏觀經濟穩中向好的趨勢沒有變，穩增長政策預計仍將繼續出台，經濟高品質發展中將湧現更多投資機遇，資本市場發展前景長期向好。

中國人民大學副校長劉元春表示，2022年雖然全球金融市場具有較強不確定性，但今年宏觀經濟穩中向好的趨勢沒有變，中國資本市場依然具有相對獨立、持續健康發展的基礎和條件。

中金公司首席經濟學家彭文生指出，2022年中國資本市場機遇大於風險。中國穩增長政策逐步發力、增長逐步改善，與海外政策收緊、增長下行的週期相反；股票市場整體估值不高，流動性環境較為充裕。

瑞士百達資產管理發布最新報告指出，中國股市將於虎年再起。由於先發制人的貨幣政策收緊以及對科技和教育公司的監管打壓引發經濟放緩並打擊企業獲利，中國股市在2021年經歷了充滿挑戰。然而，隨著虎年的臨近，前景正在改善。領先指標正在回升，中國的信貸脈衝（或流入經濟的信貸量佔 GDP 的比例）也在回升。該信用指標的增加尤其重要，因為它往往預示著經濟成長的增加。

瑞士百達資產管理指出，與此同時，中國人民銀行已果斷地將其貨幣政策立場轉向寬鬆，透過降低存款準備金率以及降低官方和貸款參考利率等措施來支持經濟。更重要的是，去年中國政府對其最強大公司的監管打壓，使得這些公司從股市中蒸發數十億美元的價值，現在似乎已經暫停。這一切都應該能讓中國股市在去年下跌20％後收復失地，並在未來幾個月縮小與其他市場的價值差距。

瑞士百達資產管理指出，若俄烏危機升級為全面的軍事衝突，中國股票可以達到有效的避險作用。因此，將中國股票從中性上調至正面。