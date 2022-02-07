獨行俠球星東契奇（Luka Doncic）在7日主場對老鷹隊的比賽遇到犯規麻煩，坐了整整14分鐘的板凳才又回到場上，而獨行俠第4節在鮑爾（Dwight Powell）帶動下拉出一波12比2攻勢，最終103比94擊退老鷹。

東契奇在第3節只打53秒就吞下第5次犯規，另一位控衛布朗生（Jalen Brunson）也跟著5犯被換下場，直到第4節剩9分02秒才回到場上，布朗生則是末節剩5分48秒再換上場，獨行俠在鮑爾得分帶動下，該節以12比2攻勢挺過老鷹追擊，順利擊退曾將落後分差縮小到2分的老鷹。

儘管遇到犯規麻煩縮減出賽時間，東契奇還是繳出18分、11助攻、10籃板大三元數據，布朗生貢獻22分，而獨行俠先發五人得分都在雙位數，前鋒布拉克（Reggie Bullock）也是22分；老鷹以大前鋒約翰柯林斯（John Collins）22分最高，他並抓下18記籃板，後衛崔楊（Trae Young）17分、11助攻。