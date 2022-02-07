高市府在高雄港55號碼頭設採檢站，協助港區工作人員進行篩檢。（台灣港務公司提供／石秀華高雄傳真）

高雄港1名40多歲引水人確診，因隱瞞疫情遭市府開罰，原本高雄港現有44名引水人，除1人染疫隔離外，1人自主健康管理，2人因病請假外，交通部航港局7日下午發出新聞稿表示，40名引水人經高市府緊急協助進行第一波PCR後，目前並無異常狀況，明（8）日將進行第二波篩檢；航港局指，高港引水人8日前須完成2次PCR，未依規定完成者，將不得排班，但強調，人力上不致造成高雄港塞港或作業停擺。

航港局表示，高雄港現有44名引水人，除1人染疫隔離、1人自主健康管理、2人因病休息外，餘40名引水人經高雄市政府協助緊急進行核酸檢測的PCR篩檢後，目前尚無異常狀況，迄今進出高雄港船舶均維持正常運作，尚無船舶等候引水人領航的情事發生。

此外，為確保引水人可能造成防疫破口，自即日起已強化各國際商港與工業港的引水人防疫健康管控措施，並規定高雄港引水人均須於2月8日前完成2次PCR，未依規定完成者，引水人辦事處不得排班。

自2月9日起，各港引水人均需持每週1次PCR及快篩證明才可登船。另於登船領航過程，進入駕駛艙前，船方必須先完成清消，引水人必須與駕駛艙人員保持2公尺以上距離，以確保引水人領航期間的安全。