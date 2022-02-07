隨著時序進入至2022年，越南股市歷經1月上旬修正過後，富邦越南(00885)ETF經理人楊貽甯表示，鑒於越南今年升息機率極低，境內資金動能無虞，加上近350兆越盾振興經濟方案加持，農曆春節假期過後，研判越股可望整理後打底反彈，建議逢拉回可擇機布局富邦越南(00885) ETF，或採定期定額長線布局。

展望2022年，楊貽甯預估，FDI將延續去年淨流入越南的趨勢，主要基於以下三大關鍵因素。第一，根據日本貿易振興機構（JETRO）調查結果，越南工人的工資比中國低3分之2，但勞動力品質卻與中國相當，廉價勞動力成本將成為越南最大的競爭優勢。第二，越南地理位置靠近亞洲供應鏈，尤以高科技產業為主，此將成為吸引外資就近設廠的最大關鍵。第三，日韓兩國正面臨結構性問題，使其被迫必須加強對外投資，而越南將被視為日韓兩國企業對外投資首選。

除了上述三個主要因素之外，越南因具備生產位置多樣化的絕對競爭優勢，未來將會有愈來愈多的跨國企業將其設為投資所在地，無疑增強越南對外資的投資吸引力。此外，2021年美國財政部和越南國家銀行已取消對越南「貨幣操縱國」的認定達成協議，此將增添跨國公司對越南市場的投資信心。透過2022年FDI繼續強勁流入越南下，屆時旅遊限制將進一步放寬，為日韓企業赴越投資創造更有利的條件。

楊貽甯進一步指出，現今的越南就像40年前的台灣，過往台灣經濟在面臨起飛的階段，產業龍頭及國有企業為帶領大盤領頭羊的關鍵角色，富邦越南(00885) ETF追蹤富時越南30指數，該指數所追蹤的30檔成份股，多為產業龍頭或國有企業，房地產佔比第一大約4成，核心消費佔比第二大逾2成，越南因具備世界工廠的戰略地位，故消費及人口紅利與基建所帶來的龐大商機，將突顯富邦越南(00885)ETF獨特的競爭優勢。

年初至今，因為越南國內兩大事件打擊投資情緒，加上農曆年前抱股過年之意願較低，拖累越股大盤自高點回落，截至1/21為止，富時越南30指數修正幅度為5.17％，然楊貽甯分析，大盤下跌之際反而外資逆勢進場布局，顯示長期資金仍看好此位階之越股表現。預期在越南股市仍由散戶主導之情況下，短期內止跌仍待時間，可觀察2021年8月到9月整理平台是否可守住，然對於計畫長期布局一個剛剛旭日東昇，具備獨特競爭優勢市場的投資人來說，此時也正是可以逢低加碼富邦越南(00885)ETF，積極介入越南市場的絕佳時機。