財政部賦稅署指出，110年11-12月期統一發票特別獎中獎號碼已於111年1月25日開出，特別獎中獎發票有16張，領獎期間為111年2月6日至111年5月5日，連同110年9-10月期仍在領獎期限（111年3月7日）內尚未兌領之4張特別獎中獎發票，合計有20個特別獎等待中獎民眾領取。

為鼓勵民眾養成消費索取統一發票良好習慣，以掌握稅源，增裕稅收，我國自民國100年1-2月期起增開統一發票1千萬元特別獎，截至110年9-10月期累計65期，可兌領特別獎發票共有858張，已兌領626張，等於創造了626位千萬富翁。

賦稅署指出，110年11-12月期發票有7張雲端發票中1千萬元特別獎，中獎人若於開獎前完成載具歸戶，即可透過統一發票兌獎APP領獎，不但可節省4萬元印花稅，亦可減少於疫情期間外出染疫風險。紙本發票中獎者，請於領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。

賦稅署呼籲，雲端發票中獎者或電子發票證明聯中獎者（獎金在1000元以下者），可透過財政部部統一發票兌獎APP領獎，獎金即時入帳。此外，該統一發票兌獎APP還有發票存摺、發票捐贈等功能。